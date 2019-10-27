Нью-Йорк, США, , 18:39 — REGNUM Американская кантри-поп исполнительница Тейлор Свифт написала песню для экранизации мюзикла «Кошки». Песня была написана в соавторстве с композитором и постановщиком этого мюзикла Эндрю Ллойдом Уэббером.

Композиция получила название «Beautiful Ghosts» и в исполнении певицы будет звучать в финальных титрах. В самом фильме песня прозвучит в исполнении балерины Франчески Хейворд, которая и сыграет роль кошки Виктории.

По информации российского новостного агентства InterMedia, изначально исполнительница планировала написать только текст песни, однако позже было решено сделать ее и соавтором мелодии.

В мировой прокат фильм «Кошки» выйдет 20 декабря, а российскому зрителю придется подождать премьеры до 2 января 2020 года.