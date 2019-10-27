Лондон, , 18:47 — REGNUM Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки 25-го кинофильма об «агенте 007» Джеймсе Бонде «Не время умирать». Об этом сообщается в официальном аккаунте проекта в социальной сети Twitter.

«Закончили с «Не время умирать». Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года», — говорится в сообщении.

Текст подкреплен фотографией, на которой режиссер фильма и исполнитель главной роли Дэниел Крейг стоят в обнимку. В руках у актера нумератор дублей с названием картины и датой окончания съемок 25/10/2019.

Напомним, первый фильм об агенте 007 «Доктор Ноу» вышел в октябре 1962 года. С этого момента роль Бонда была сыграна различными актерами, среди которых Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниэл Крэйг. Новая кинолента бондианы, по словам режиссера, имеет три различных финала, какой именно попадёт в окончательную версию фильма держится в тайне.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна дата выхода полнометражного фильма о Томе и Джерри