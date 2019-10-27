Париж, , 12:13 — REGNUM Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс выпустил капсульную коллекцию (небольшая линейка товаров, разработанная брендомв сотрудничестве с приглашенным дизайнером или знаменитостью)чемоданов, а ранее модный дом создал три маски для популярного приложения Snapchat. Об этом сообщает The Blueprint.

Dior совместно с немецким брендом Rimowa показали коллекцию Dior x Rimowa. Она состоит из пяти моделей, включая футляр для шампанского, который будет изготавливаться лишь на заказ.

Если коллекция будет иметь успех, то Dior запустят собственную линию предметов багажа. Новую коллаборацию можно будет приобрести уже после Нового года в большинстве стран.