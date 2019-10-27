Штат Калифорния, США, , 12:08 — REGNUM Руководство американского телевизионного канала AMC объявило о том, что сериал «Дело чести» продлен на второй сезон. Криминальная драма повествует об очень обеспеченной семье Сандерсов. После смерти лидера клана остальные его члены должны сделать все, чтобы отстоять свои позиции в Лос-Анджелесе и при этом сохранить свои секреты нетронутыми.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Брэд Джеймс, известный по «Пленницы», «Холм одного дерева», «Оборотень», «Дневники вампира» и «Коварные горничные», Деметрия МакКинни, знакомая зрителям по картинам «Медики Чикаго», «Коварные горничные», «До смерти красива» и «Необходимая жестокость», Лоуренс Хилтон-Джакобс, снявшийся в «Девочки Гилмор» и «Чак», и Пола Джей Паркер, сыгравшая в «Телефонная будка», «Менталист» и «Как избежать наказания за убийство».

В качестве шоураннера выступил Дэн Гарсиа, подаривший миру «Что она хочет на Рождество» и «Черная суббота».