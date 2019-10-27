Нью-Йорк, США, , 11:54 — REGNUM 25 октября 2019 года состоялась премьера нового альбома американской рок-группы Swans, оказавшей огромное влияние на альтернативную рок-сцену. 15-я пластинка коллектива получила название «Leaving Meaning».

Всего в нее входят 12 песен, общая продолжительность которых превышает полтора часа.

По информации российского новостного агентства InterMdia, эта пластинка является первой работой коллектива после роспуска состава 2010 — 2017 годов.

Единственным постоянным участником группы является Майкл Джира, который и подбирает остальных музыкантов. Критики отмечают, что по содержанию альбом получился очень «мрачным».

Стоит отметить, что деньги на запись треков были собраны с помощью объявленной весной фандрайзинговой кампании.