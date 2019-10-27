Москва, , 12:04 — REGNUM Открытие памятника Николаю Караченцову состоится 27 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом рассказал журналистам сын артиста Андрей Караченцов.

Открытие памятника намечено на день рождения знаменитого актёра. Памятник сделан из чёрного гранита, высотой в рост человека, на котором нанесена сцена из мюзикла «Юнона и Авось», где Караченцов сыграл роль русского путешественника и дипломата графа Николая Резанова. По обеим сторонам чёрного монумента нанесено изображение театрального занавеса, в проёме которого на коленях стоит артист, а над ним изображён крест.

По словам сына актёра, это сцена, когда Караченцов в образе графа Резанова, «умирая, на коленях молится и просит прощения за то, что уже не сможет выполнить то, что обещал своей родине». Как пояснил сын артиста, этот сюжет показался родным самым удачным при поиске идеи для эскиза памятника.

Как пояснил Андей Караченцов, мастерская изготовила памятник бесплатно, из уважения к любимому артисту. Отмечается, что на открытии памятника будет присутствовать вся труппа театра «Ленком», друзья и близкие люди актёра.

Напомним, Николай Караченцов, советский и российский актёр, Народный артист РСФСР, скончался в 2018 году после продолжительной болезни. 27 октября текущего года всенародно любимому актёру исполнилось бы 75 лет.