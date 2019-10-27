Ярославль, , 11:49 — REGNUM Турпоток в Ярославскую область вырос на 9% за 9 месяцев 2019 года по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщает информационный портал вОтпуск.ru.

Ярославль

25 октября на XI международном туристическом форуме VisitRussia директор департамента правительства Ярославской области Юлия Рыбакова сообщила журналистам, что «за 9 месяцев 2019 года Ярославскую область посетили 3,6 миллионов туристов — на 9% больше, чем в прошлом году». Она полагает, прирост опирается на больший интерес путешественников к круизам. На теплоходах по Волге в регион за этот период приехало порядка 200 тысяч человек, на 8% больше, чем в прошлом году. Юлия Рыбакова подчеркнула, что «в основном круизные туристы — это россияне, однако приезжают гости и из Германии, Франции и других европейских городов».

В 2018 года область приняла 4,2 миллиона туристов, цель на 2022 год — 8 миллионов, и включение Ярославля в пятерку лучших городов России для туризма.