Штат Калифорния, США, , 11:42 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании The CW Television Networkобъявило о том, что к актерскому составу сериала «Зачарованные» присоединилась Поппи Дрейтон, получившая признание благодаря «Аббатство Даунтон», «Отец Браун», «Чисто английские убийства», «До скорой встрече» и «Хроники Шанары». Мистическая драма рассказывает о трех сестрах, которые после смерти своей матери узнали о том, что являются наследницами магического дара. Теперь героиням необходимо противостоять злу и защищать ни о чем не подозревающих обывателей.

Поппи Дрейтон Bads.ru.net

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступила Ванесса Парис, подарившая миру «Беглецы» и «По ту сторону». Команду исполнительных продюсеров возглавили Нелли Нуджиел, участвовавшая в создании «Университет», и Джордж Норти, благодаря которому свет увидел сериал «Фальсификация». Работу над сценарием вели Констанс М. Бердж, Джессика О’Тул и Эми Рардин. Режиссерами стали Стюарт Гиллард и Джеффри В. Берд.

Главные роли исполнили Мелони Диас, известная по «Короли Догтауна», «В поле зрения», «Напарницы», «Части тела» и «Элементарно», Руперт Эванс, знакомая зрителям по картинам «Эмма», «Агора», «Пуаро» и «Север и Юг», Медлен Манток, снявшаяся в «Грань будущего» и «В пустыне смерти», Сара Джеффери, сыгравшая в «Сосны» и «Секретные материалы», и Сер’Дариус Блэйн.