Сан-Франциско, США, , 11:40 — REGNUM Несколько тысяч пользователей социальной сети Reddit выбрали топ 10 современных песен, которые по их мнению станут классикой через двадцать лет.

В этот список вошла песня Adele «Rolling In The Deep», причем этой композиции в этом году исполняется уже десять лет. Кроме того в топ вошел трек шведского ди-джея Avicii «Wake Me Up», который трагично скончался в 2018 году. Также туда вошли композиции Hozier «Take Me To Church», Lady Gaga «Born This Way», Alexandra Stan «Mr. Saxobeat».

По информации российского новостного портала Newsmuz.ru, в список самых запоминающихся треков также вошла композиция Luis Fonsi «Despacito», которая всего за два года успела завоевать популярность у миллионов меломанов.

Также в списке представлены Daft Punk с популярным треком «Get Lucky», который был записан в дуэте с Фаррелом Уильямсом. John Legend «All Of Me», Katty Perry «Firework», Ed Sheeran «Perfect» — эти треки замыкают мини-чарт.