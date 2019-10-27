Нью-Йорк, США, , 11:37 — REGNUM Жители Бронкса, района Нью-Йорка в США, недовольны наплывом фанатов кинокомикса «Джокер», они жалуются на толпы туристов и постоянные фотосессии на лестнице, которая фигурировала в одном из эпизодов фильма. Об этом сообщает издание Gothamist.

К общественной дискуссии даже подключилась депутат Конгресса США Александрия Оказио-Кортес, избранная в американский парламент от этого района Нью-Йорка. Она отметила, что в ее детстве каждый житель района посоветовал бы держаться подальше от данной лестницы, либо ходить там только с друзьями.

По мнению местных жителей, туристы не приносят никаких дополнительных доходов району, а лишь мешают проходу граждан бесконечными фотосессиями.