Москва, , 11:31 — REGNUM 13 ноября Московский музей современного искусства, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) и Еврейский музей и Центр толерантности откроют пятую сессию масштабного междисциплинарного проекта «Удел человеческий» выставкой «Биография. Модель для сборки» в Московском музее современного искусства ММОМА на Гоголевском бульваре. Об этом сообщает портал ArtTube.

На этот раз темой для размышлений художников стал феномен биографии — ее место и значение в современной культуре. Представленная в рамках этой сессии выставка «Биография. Модель для сборки» демонстрирует видео-работы, инсталляции, фотографии, объекты и скульптуры 14 художников со всего мира. Часть произведений создана специально к проекту в ММОМА.

Как отмечают искусствоведы, выставка, название которой позаимствовано у биографического романа Хулио Кортасара, предпринимает попытку отразить целый ряд основных парадоксов, составляющих в своей совокупности суть феномена биографии. Экспозиция организована так, что каждый художник получил в распоряжение целый зал, чтобы сделать герметичное высказывание, хотя проект, тем не менее, может быть разделен на несколько глав.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.