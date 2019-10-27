Москва, , 11:28 — REGNUM 12 ноября в Государственном музее Востока откроется выставка работ художника Николая Карахана из коллекции Олега Колосова. Она приурочена к 120-летию со дня рождения художника. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

В экспозицию войдут 120 произведений, в числе которых живописные и графические работы, а также редкие архивные документы периода раннего авангарда, военного и послевоенного времени.

Николай Карахан — известный узбекский художник, член Союза художников Узбекистана. Его произведения находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственном музее Востока, Государственной Третьяковской галерее и Государственном музее искусств Узбекистана в Ташкенте. В России персональная выставка художника, чье творчество отражает целую эпоху становления и развития изобразительного искусства Узбекистана XX века, пройдет впервые.