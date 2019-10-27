Бербанк, США, , 11:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CW Television Network объявило о том, что сериал «Нэнси Дрю» получил девять дополнительных эпизодов. Детективная драма повествует об уже полюбившейся зрителям девушки детектива Нэнси Дрю, которая ведет спокойную жизнь, готовится к поступлению в университет и подрабатывает официанткой в местной забегаловке. Тем не менее, все меняется, когда в ее окружении случается очередное загадочное убийство, в котором подозревают саму главную героиню. Теперь девушке нужно провести собственное расследование.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннеров выступили Стефани Сэвадж, подарившая миру сериалы «Сплетница» и «Династия», и Джош Шварц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эрика Харрисон, участвовавшая в создании картин «Как избежать наказания за убийство» и «Пересекая черту», и Лизабет Ровиньский. Работу над сценарием вела Нога Ландау. Режиссером стал Ларри Тенг.

Главные роли исполнили Тони Али, известный по «Хранители», «Команда «А», «Побег», «Мертвая зона» и «Живая мишень», Альвина Август, знакомая зрителям по картинам «Форс-мажоры», «Сверхъестественное», «Пацаны» и «Хороший доктор», Барбара Эдди, снявшийся в «Типа моя жена» и «Путешественники», Синед Карри, сыгравшая в «Я — зомби», и Кеннеди МакМанн.