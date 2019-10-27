Штат Калифорния, США, , 11:21 — REGNUM Знаменитая франшиза «Пираты Карибского моря» получит продолжение, проектом займутся создатели нашумевшего сериала «Чернобыль» продюсер Крэйг Мазин и сценарист Тед Эллиотт. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Американская кинокомпания Walt Disney в очередной раз попытается реанимировать франшизу, которую многие кинокритики иронично называют трилогией, отказывая последующим частям «Пиратов» в оригинальности.

Напомним, что ранее создатели «Дэдпула» Ретт Риз и Пол Верник были заняты написанием сценария шестой части «Пиратов Карибского моря», но позже отказались от участия в проекте.