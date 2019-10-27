Братислава, , 11:18 — REGNUM Российский художник Антон Ломаев стал обладателем премии «Золотое яблоко» на Международной биеннале иллюстрации в Братиславе. Об этом сообщает сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ.

Награда была вручена художнику за иллюстрации к книге «Колыбельная для маленького пирата». Прежде Антон Ломаев выступал в роли иллюстратора к книгам Джона Толкина, Исаака Бабеля, Артура Конан Дойла, Тэда Уильямса, Анджея Сапковского и др.

Международная биеннале иллюстрации в Братиславе — масштабный конкурс иллюстраций книг для детей и юношества, проводящийся раз в 2 года, начиная с 1967 года. За это время в ней приняли участие более 6 тысяч художников из более чем 100 стран.