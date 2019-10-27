Нью-Йорк, США, , 11:14 — REGNUM 9 декабря 2019 года в нью-йоркском театре Бикон пройдет благотворительный концерт в поддержку некоммерческой организации Rainforest Fund, которая занимается защитой тропических лесов и коренного населения, живущего там.

Сообщается, что на одной сцене выступят воссоединившийся дуэт Eurythmics, певицаH.E.R., Брюс Спрингстин, Джеймс Тейлор и Шэгги. Кроме того, свои композиции исполнит знаменитый британец Стинг, который со своей женой Труди Стайлер выступают и организаторами шоу.

По информации российского новостного агентства InterMedia, ведущим вечера будет Роберт Дауни-младший.

«Вспоминая о пожарах, которые убивали Амазонию этим летом, и учитывая возрастающую осведомленность о климатических изменениях, сейчас самый важный момент для того, чтобы бороться за защиту наших лесов», — сказала журналистам Труди Стайлер.