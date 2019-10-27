Бербанк, США, , 11:05 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Freeform объявило о решении не продлевать сериал «Плащ и кинжал». Супергеройская драма повествовала о двух подростках, обнаруживших у себя сверхъестественные способности. Юноша и девушка быстро понимают, что им будет проще справляться по жизни вместе. Тем не менее, их романтические чувства могут стать помехой для такого союза.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Глория Рубен, известная по «Дальняя дорога», «Скорая помощь», «Убойный отдел», «Мистер Робот» и «Джамп стрит, 21», Эмма Лахана, знакомая зрителям по картинам «Сверхъестественное», «Звездные врата: Атлантида», «Секс в другом городе» и «Адские кошки», Оливия Холт, снявшаяся в «Гномы в доме» и «Статус: Обновлен», Обри Джозеф, сыгравший в «Однажды ночью» и «Закон и порядок. Специальный корпус», и Андреа Рот.

В качестве шоураннеров выступили Билл Мантло, подаривший миру «Стражи Галактики» и «Великий Человек-паук», и Джо Покаски. Команду исполнительных продюсеров возглавили Алан Файн, участвовавший в создании картин «Мстители», «Человек-муравей», «Каратель» и «Джессика Джонс», и Джеф Лоуб, благодаря которому свет увидел сериал «Сорвиголова».