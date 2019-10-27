Марлборо, 27 октября 2019, 11:03 — REGNUM 25 октября 2019 года британская рок-группа Stereophonics выпустила свой одиннадцатый студийный альбом, который получил название «Kind». Сообщается, что пластинка увидела свет на лейбле Parlophone Records.
В пластинку вошли 10 треков и еще 6 бонусных, которые являются дополнительной версией тех же песен.
По информации российского новостного агентства InterMedia, альбом был записан в пивоварне Ramsbury Brewery & Distillery в городе Марлборо графства Уилтшир за феноменально быстрые сроки — всего 11 дней.
Стоит отметить, что за свою карьеру выпустили уже 11 альбомов, суммарный тираж которых превышает 10 миллионов экземпляров.