Марлборо, , 11:03 — REGNUM 25 октября 2019 года британская рок-группа Stereophonics выпустила свой одиннадцатый студийный альбом, который получил название «Kind». Сообщается, что пластинка увидела свет на лейбле Parlophone Records.

В пластинку вошли 10 треков и еще 6 бонусных, которые являются дополнительной версией тех же песен.

По информации российского новостного агентства InterMedia, альбом был записан в пивоварне Ramsbury Brewery & Distillery в городе Марлборо графства Уилтшир за феноменально быстрые сроки — всего 11 дней.

Стоит отметить, что за свою карьеру выпустили уже 11 альбомов, суммарный тираж которых превышает 10 миллионов экземпляров.