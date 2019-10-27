Сиэтл, США, , 10:57 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что сериал «Современная любовь» продлен на второй сезон. Сюжет мелодрамы-антологии вращается вокруг главного в нашей жизни — человеческой любви. Герои каждого эпизода любят, ругаются, встречаются, расстаются и возвращаются к своим половинам, пытаясь понять, какое в действительности влияние любовь оказывает на течение современной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в качестве шоураннера выступил Джон Карни, подаривший миру сериалы «Синг Стрит» и «Хоть раз в жизни». Режиссерами стали Шэрон Хорган, участвовавшая в создании картин «Смерть супергероя», «Ночные игры», «Представь нас вместе» и «Катастрофа», и Том Холл, благодаря которому свет увидел сериал «Рэд-Рок».

Главные роли исполнили Оливия Кук, известная по «Я, Эрл и умирающая девушка», «Первому игроку приготовиться», «Сама жизнь» и «Мотель Бейтсов», двукратный лауреат премии «Золотой Глобус» Тина Фей, знакомая зрителям по картинам «Студия 30», «Финес и Ферб» и «Конан», Джулия Гранер, снявшаяся в «Хорошо быть тихоней» и «Озарк», обладательница премии «Оскар» Энн Хэтуэй, сыгравшая в «Интерстеллар», «Отверженные» и «Один день», и София Бутелла.