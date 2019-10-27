Москва, , 10:22 — REGNUM В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве состоялась премьера анимационного фильма в жанре аниме «Дитя погоды» Макото Синкая, который вошёл в лонглист Оскара в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм». Об этом в своём Фейсбуке сообщают организаторы мероприятия.

Режиссёр фильма Макото Синкай присутствовал на премьере фильма, он был рад наполненности зала и проявляемого интереса к своему творчеству со стороны российского зрителя.

Напомним, что прошлая картина Макото Синкая «Твоё имя» стала самым кассовым аниме за всю историю, завоевав поклонников в том числе и в России. Новый фильм японского режиссера выйдет в широкий прокат в России 31 октября.