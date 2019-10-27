Лос-Анджелес, США, , 10:18 — REGNUM 25 октября 2019 года американский рэпер и дизайнер Канье Уэст все-таки выпускает свой девятый альбом «Jesus Is King». Стоит отметить, что дата выхода пластинки неоднократно переносилась в последний момент.

За день до этого исполнитель сообщал своим поклонникам, что в очередной раз переносит выход альбома, однако ему удалось уложиться с мастерингом треков.

Пластинка состоит из 11 треков, которые объединены религиозной тематикой. В записи песен даже поучаствовал церковный хор, с которым исполнитель проводит воскресные службы.

Стоит отметить, что артист уже анонсировал выход следующей пластинки, которая получила название «Jesus Is Born». Судя по названию, новая пластинка будет также пропитана религиозной тематикой, однако рэпер не уточнил, будет ли это студийная запись, или же треки получат «живое» звучание.