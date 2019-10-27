с. Бураново, , 10:16 — REGNUM 26 октября 2019 года в возрасте 83 лет скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва. Об этой печальной новости сообщил в своем Твиттере глава Удмуртии Александр Бречалов. Он также выразил соболезнования родным и близким самой узнаваемой участницы коллектива.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким», — написал Бречалов.

По информации российского новостного агентства InterMedia, 28 октября 2019 года Наталье Пугачёвой исполнилось бы 84 год. Сообщается, что два года назад она вылечилась от онкологического заболевания.

Стоит напомнить, что в 2014 году на 87-м году жизни скончалась еще одна из «Бурановских бабушек», — Елизавета Зарбатова.