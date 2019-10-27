Штат Калифорния, США, , 10:13 — REGNUM Официальный представитель актрисы Фелисити Хаффман подтвердил, что звезда кино и телевидения была освобождена из федеральной тюрьмы на три дня раньше ее двухнедельного срока. Причиной тюремного заключения стала дача взятки для того, чтобы ее дочь приняли в один из престижных американских колледжей. Наибольшее признание она получила за свою роль в культовом сериале «Отчаянные домохозяйки».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о четырех обычных американских домохозяйках, живущих в небольшом и тихом городке, где никогда ничего не происходит. Все меняется после самоубийства подруги главных героинь. В отчаянных попытках разгадать причину ее гибели домохозяйкам придется также раскрыть и некоторые свои секреты.

Кроме того, обладательница премии «Золотой Глобус» снялась в таких картинах как «Фиби в Стране чудес», «Магнолия» «Хакеры», «Неуправляемый», «Секретные материалы», «Когда они нас увидят», «Завтра наступит сегодня» и «Трансамерика».