Лос-Гатос, США, , 10:11 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера второго сезона сериала «Метод Комински». Картина повествует о некогда известном актере, чья карьера давно пошла на спад. Теперь все что ему остается — это преподавать актерское мастерство в Голливуде, параллельно помогая людям разобраться в самих себе.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас, известный по «Игра», «Пролетая над гнездом кукушки», «Роман с камнем», «Основной инстинкт» и «Без лица», также лауреат премии «Оскар» Алан Аркин, знакомый зрителям по картинам «Яков лжец», «Дождись темноты», «Марли и я» и «Гаттака», Сара Бэйкер, снявшаяся в «Ложсь во спасение» и «Американская семейка», Грэхэм Роджерс, сыгравший в «Удар молнии», «Нетипичный» и «База Куантико», и Мелисса Тэнг.

В качестве шоураннера выступил Чак Лорри, подаривший миру сериалы «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека». Команду исполнительных продюсеров возглавили Ник Бакай, участвовавший в создании картин «Долго и счастливо», «Сайнфелд», «В ярких красках» и «Детство Шелдона», и Уоррен Белл, благодаря которому свет увидел сериал «Виктория — поебедительница». Работу над сценарием вел Алан Дж. Хиггинс. Режиссерами стали Энди Теннант, Бет МакКарти-Миллер и Дональд Питри.