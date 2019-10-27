Москва, , 10:09 — REGNUM 27 октября в московском Музее Вадима Сидура открывается персональная выставка Владислава Кручинского «Свободный Коптеволенд». Она организована при поддержке Музея современного искусства и галереи «Триумф».Художник в своём квазифантастическом проекте рассказывает о происхождении некой вымышленной территориальной автономии, включающей несколько районов и неформальных поселений на севере Москвы, которые в одностороннем порядке якобы вышли из состава РФ в начале 2012 года, и через полгода необъяснимым образом вознеслись к облакам и скрылись из виду. Как отмечается в аннотации выставки на сайте Музея современного искусства, Владислав Кручинский создал тотальную инсталляцию, которая описывает инфраструктуру, политическое устройство и достопримечательности так называемого «Свободного Коптеволенда». Это фантастическая история отдельно взятой городской территории, которая с помощью некого единого радикального решения преобразовалась в подобие утопии. Владислав Кручинский говорит о современности на языке графической сатиры, используя акварели. По мнению искусствоведов, его произведения — это не «карикатура» и не «комикс», а скорее «графический парадокс».