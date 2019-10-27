Нью-Йорк, США, , 10:03 — REGNUM Американская эмбиент-поп-группа Cigarettes After Sex выпустила новый альбом, который получил название «Cry». Пластинка стала вторым по счету студийным альбомом коллектива.

Трек-лист включает в себя девять треков, среди которых есть уже известный поклонникам сингл «Heavenly».

По информации российского новостного агентства InterMedia, лидер и основатель группы Грег Гонзалес назвал работу «очень личным рассказом», который стоит воспринимать как фильм.

Напомним, что предыдущий альбом коллектива вышел в 2017 году.