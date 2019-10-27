Москва, , 10:01 — REGNUM 27 октября в Российской государственной библиотеке состоялось итоговое собрание комитета жюри Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2019 года», в ходе которого были определены имена победителей. Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ.

Имена победителей будут названы 14 ноября на церемонии награждения в ходе деловой программы VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

III Международный культурный форум пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября 2019 года. В нем примут участие деятели культуры со всего мира: выдающиеся актеры, танцоры, певцы, музыканты, режиссеры, хореографы, а также представители государственной власти и бизнеса.