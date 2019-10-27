Лондон, 27 октября 2019, 09:57 — REGNUM Британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс поделился с поклонниками подробностями своего рождественского альбома «The Christmas Present». Певец на своем официальном сайте обнародовал трек-лист новой пластинки.
Сообщается, что она записывалась в нескольких студиях: в Лондоне, Сток-он-Тренте, Лос-Анджелесе и Ванкувере.
По информации российского новостного агентства InterMedia, в записи 13-го альбома приняли участие музыканты Род Стюарт, Хелена Фишер, Джейми Каллум, а также знаменитый боксер Тайсон Фьюри.
Релиз рождественской пластинки состоится 22 ноября, а 16 декабря знаменитый артист выступит на стадионе «Уэмбли».