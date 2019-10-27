Лондон, , 09:57 — REGNUM Британский певец, автор песен и актер Робби Уильямс поделился с поклонниками подробностями своего рождественского альбома «The Christmas Present». Певец на своем официальном сайте обнародовал трек-лист новой пластинки.

Робби Уильямс Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сообщается, что она записывалась в нескольких студиях: в Лондоне, Сток-он-Тренте, Лос-Анджелесе и Ванкувере.

По информации российского новостного агентства InterMedia, в записи 13-го альбома приняли участие музыканты Род Стюарт, Хелена Фишер, Джейми Каллум, а также знаменитый боксер Тайсон Фьюри.

Релиз рождественской пластинки состоится 22 ноября, а 16 декабря знаменитый артист выступит на стадионе «Уэмбли».