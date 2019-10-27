Лос-Гатос, США, , 09:55 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что к актерскому составу сериала «S. W. A. T.: Спецназ города ангелов» присоединился Корди Хардикт, получившая признание благодаря «Гран Торино», «Безумная и прекрасная», «Обещать — не значит жениться», «Скорая помощь» и «Щит». Актер исполнит роль родного брата одного из ключевых персонажей. Драма повествует о лейтенанте полиции, которому поручили возглавить отряд специального назначения. Члены его команды не особо разборчивы в методах выполнения поставленных задач и обладают крайне скверным характером. Главному герою предстоит наладить работу группы и обеспечить соблюдение порядка в Лос-Анджелесе.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Кенни Джонсон, известный по «Сыны анархии», «Мотель Бейтсов», «Декстер», «Тайны и ложь» и «Щит», Джей Хэррингтон, знакомая зрителям по картинам «Американский пирог: Все в сборе», «Красотки в Кливленде», «Форс-мажоры» и «Отчаянные домохозяйки», Шемар Мур, снявшийся в «Лига справедливости: Война» и «Мыслить как преступник», Алекс Расселл, сыгравший в «Дело храбрых» и «Несломленный», и Лина Эско.

В качестве шоураннеров выступили Шон Райан, подаривший миру сериалы «Жизнь с Луи» и «Щит», и Рик Хаски. Команду исполнительных продюсеров возглавили Пол Ф. Бернард, участвовавший в создании картин «Грабь награбленное», «В норме», «Город гангстеров» и «С чистого лица», иБрайан Джордж, благодаря которому свет увидел сериал «Теория большого взрыва». Работу над сценарием вела Роберт Хэмнер. Режиссерами стали Билл Джирхарт, Гай Ферленд и Джон Шоуолтер