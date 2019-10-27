Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Кардиган исполнителя рок-группы Nirvana Курта Кобейна был продан на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за 334 тыс. долл. Об этом сообщается на официальном сайте аукциона.

Портрет Курта Кобейна (сс) w00tdew00t

Траченый молью предмет верхней одежды, в котором певец выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году планировалось продать за 200−300 тыс. долл.

На продажу свитер выставил друг семьи Кобейнов Джеки Фарри.

Напомним, личные вещи Кобейна пользуются хорошим спросом. Так, ночная рубашка, в которой он выступал на концерте в Вашингтоне в 1988 году, была продана на eBay за $3 тыс.