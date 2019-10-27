Глазго, Великобритания, , 05:31 — REGNUM Лекторы из университета Глазго будут предупреждать своих студентов о содержащимся в сказках насильственном содержании. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.

Университет Глазго (сс) Hugo Cadavez

Сообщается, что сообщать о травмирующем материале сказок «Белоснежка», «Спящая красавица», «Гензель и Гретель» и «Красная шапочка» преподаватели будут устно или на специальном портале. Причем предпочтение отдается именно устрой форме предупреждения, поскольку не все студенты читают сайт, и уже поступили соответствующие жалобы.

Аналогичные предупреждения студенты получат и при изучении греческой и римской культуры. Лекторы подчеркнут, что речь идет о совершенно другой отличной от британской культуре. В изучаемом материале могут быть сцены сексуального насилия, женоненавистничества, самоубийства и пыток.

Однако не все в Шотландии поддерживают данное начинание. Так, преподаватель Абертейского университета в Данди заявил о негативном влиянии таких ремарок на психику студентов. «Чем больше мы делаем предупреждений, тем больше мы рискуем инфантилизировать этих взрослых», — считает педагог.