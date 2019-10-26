Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Создатель нашумевшего сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин станет одним из сценаристов нового кинофильма «Пираты Капибского моря» киностудии Disney. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кинохлопушка Иван Шилов © ИА REGNUM

Изначально в написании сценария для новой киноленты принимали участие Ретт Риз и Пол Верник, с которыми киностудия заключила договор в начале 2018 года. По замыслу руководства Disney, они должны были осуществить «перезагрузку» фильма. Однако, в начале 2019 года они покинули проект, так ничего и не предложив.

Решение о найме нового дуэта сценаристов было обусловлено поиском нового вектора развития истории. По утверждению издания, американский сценарист Мейзин хорошо зарекомендовал себя в комедийном жанре. Также, не мало важную роль сыграл и тот факт, что он был удостоен премии Эмми за мини-сериал «Чернобыль», вышедший в 2019 году на канале НВО.

Напарником Мейзина по написанию литературной основы саги о пиратах вновь станет писатель Тедд Эллиотт, создавший вместе со своим постоянным партнером Терри Россио сценарии предыдущих трех частей «Пиратов Карибского моря» («Сундук мертвеца», «На краю света», «На странных берегах»).

Напомним, «Чернобыль» — пятисерийный фильм о радиационной катастрофе 1986 года на Чернобыльской АЭС, снятый американским телеканалом HBO. Сериал был с успехом принят иностранными критиками и зрителями.

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