Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Первые восемь помещений Александровского дворца, находящегося с 2012 года на реставрации, будут открыты для посетителей весной 2020 года. Об этом 26 октября сообщается на сайте Министерства культуры РФ.

«Мы надеемся, что эти помещения мы сможем открыть к следующему высокому сезону, это будет, наверное, май следующего года», — заявила директор музея-заповедника «Царское Село», в состав которого входит Александровский дворец, Ольга Таратынова.

По ее словам, для гостей обновленного дворца будут открыты после реставрационных работ интерьеры, которые расположены в левом флигеле — на половинах Николая II и его супруги Александры Федоровны.

Напомним, Александровский дворец в Царском селе был построен итальянским архитектором Джакомо Кваренги по приказу Екатерины II для ее старшего внука Александра. С 1918 года дворец стал музеем, затем в нем размещались Дом отдыха сотрудников НКВД, детский дом. После Великой Отечественной войны располагались музейные коллекции различной тематики. В 2009 году дворец был передан в ведение ГМЗ «Царское Село». Планируется, что после реставрации, длящейся с 2012 года, Александровский дворец станет мемориальным музеем семьи Романовых.

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