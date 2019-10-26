Москва, , 18:26 — REGNUM Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) на песню «Она решила сдаться» за первые четыре дня с момента публикации набрал свыше 4,5 млн просмотров. Видеоролик опубликован на официальном канале артиста на сайте YouTube.

«Это продолжение истории любви из клипа «Зацепила», — прокомментировал видеоклип Ревва. Однако, в финале главный герой все-таки завоевывает любовь дочери султана.

Напомним, клип, вышедший 23 октября, основан на кинофильме «Аладдин», где роль джинна сыграл актер Михаил Галустян, а Александр Ревва и Сергей Грей выступили в качестве режиссеров проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Артур Пирожков записал клип с Галустяном в роли джинна