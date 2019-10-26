Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Кинофильм «Джокер» стал лидером R-рейтинга как лента, к просмотру которой не допускаются лица, не достигшие 17 лет без сопровождения законного представителя. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Джокер Иван Шилов © ИА REGNUM

Рейтинг «R» получают фильмы, в содержании которых обязательно содержится материал, предназначенный только для взрослой аудитории. Таким образом, фильм Тодда Филлипса набрал кассовый сбор в размере более $788 млн, при том, что бюджет картины составил всего $55 млн. Он обогнал предыдущего лидера рейтинга — триллер «Дэдпул», который собрал $783 млн.

В России фильм собрал свыше 1,6 млн рублей, что составляет около $25 млн.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».

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