Ижевск, , 17:14 — REGNUM Здание в Ижевске по улице Сивкова, 191, где ранее располагался военкомат Октябрьского района, внесено в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили в агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии.

Дом, расположенный по адресу ул. Сивкова, 191 Aoknur.ru

Художественная ценность ОКН «Дом жилой полукаменный» заключается в сохраняющейся визуальной связи между Михайло-Архангельским и Александро-Невским соборами. Также отмечается оригинальное оформление подвальных помещений и первого этажа с помощью кирпичной кладки, также оригинально оформлены обрамления проемов, оконные переплеты.

ИА REGNUM напоминает, военкомат в здании располагался долгие годы, затем здание было передано муниципалитету, а в 2016 года у него появился собственник, который в настоящее время планирует его реставрацию. В мае 2014 года в здании произошел пожар и весь второй деревянный этаж выгорел, а крыша обрушилась.

Известно, что в 2007 году глава администрации Ижевска Александр Ушаков подписал постановление «Об утверждении проекта планировки по реконструкции квартала, ограниченного улицами Советская, К. Маркса, Красногеройская и В. Сивкова в Октябрьском районе». Проект восстановления исторического квартала Ижевска планировалось реализовать до 2017 года.

Бывшее здание военкомата в документе называется «Дом купца В. Афанасьева», год постройки — 1888. На улице Сивкова располагаются еще четыре здания, внесенных в реестр ОКН регионального значения.