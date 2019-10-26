Москва, , 16:03 — REGNUM Один из участников телевизионного шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку одному из наставников — Валерию Сюткину, чем вызвал множественные пересуды в интернете.

Королев прошел во второй тур очередного сезона шоу «Голос» на Первом канале. После того, как он пробился во второй тур Королев подошел к трем из четырех наставников и поблагодарил их, но проигнорировал четвертого наставника — Валерия Сюткина, который даже поднялся ему навстречу, чтобы поздравить.

Пользователи YouTube обратили на этот момент внимание и посчитали, что Королев повел себя некорректно.

Однако сам участник шоу позднее прокомментировал этот инцидент на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Королева он просто сильно переволновался.

«Пройти во второй тур шоу «Голос» на Первом канале было настолько неожиданно, что все, о чем я думал в тот момент, — это как не упасть или не завопить от радости, пока шел к наставникам», — написал Королев.

Инцидент с Сюткиным он осознал только после того, как о нем написали пользователи в сети интернет.

«Мне очень больно, что кто-то думает, что я намеренно проявил неуважение к человеку, чье творчество вдохновляло и вдохновляет меня по сей день», — пишет Королев.