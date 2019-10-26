Москва, , 15:56 — REGNUM 31 октября HSE ART GALLERY открывает выставку «Твёрдые вещи» — кураторский проект преподавателей Школы дизайна НИУ ВШЭ Дианы Мачулиной и Арсения Сергеева. Об этом сообщает официальный сайт Школы.

На выставке представлено более 50 проектов в самых разнообразных форматах — живопись, графика, аудиоинсталляции, видео, объекты, зины и книги. Кураторы пригласили студентов поразмышлять о том, что в эпоху релятивизма и бесконечных перемен можно считать постоянным и надежным.

Большинство участников проекта обратились к разного рода как самой неизменной составляющей нашей реальности. Выставка наполнена работами о личных и коллективных травмах, обманах и несправедливости. Молодым художникам гораздо важнее говорить о боли и сомнениях, пересматривать и анализировать устоявшиеся нормы и правила, исследовать хрупкость нашего мира, чем разбираться с «вечными ценностями».

Выставка продлится до 27 ноября 2019 года.