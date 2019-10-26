Москва, , 15:48 — REGNUM Галерея OVCHARENKO и Vladey Space открыли персональную выставку одного из самых заметных современных российских художников Виктора Алимпиева. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В первой части экспозиции, расположенной в пространстве галереи OVCHARENKO, представлена видеоработа ЗЛАЯ ЗЕМЛЯ. Во второй части экспозиции, расположенной во Vladey Space, представлена серия картин, написанных в течение последних трех лет. Фигуративность в живописи Алимпиева носит характер иконографии: каждый из сюжетов — лицо, обращенное к другому лицу будто к солнцу; лицо со стянутой в точку улыбкой; лицо, придерживаемое риторическим жестом руки, произносящее слово «поцелуй», — становится началом для новой серии и многократно повторяется.

Центральная тема выставки «ЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» — образ, вдохновлённый тревогой: современным состоянием мира, отдающимся в наших сердцах тревожным чувством потери этой самой современности. Это земля, вздыбившаяся под ногами, вынуждающая нас танцевать совсем не весёлый танец и это — танец потери координации. Отчаянный жест спасения — в ритме барабанной дроби, антирезонансом противостоящей оглушающему и навязанному ритму тревоги.

Выставка продлится до 2 декабря 2019 года.