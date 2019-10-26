Москва, , 15:40 — REGNUM Сотрудники объединения Библиотеки Юга Москвы опубликовали в сети второй выпуск авторского подкаста «Соседний стеллаж», который стал своеобразным путеводителем по миру русского YouTube. Об этом сообщает портал Библиотеки Москвы.

Основным тезисом выпуска стала идея о доступности YouTube-контента пользователям всех возрастов. Героями нового выпуска стали Юрий Дудь, Леонид Парфенов, Ольга Бузова, Алексей Пивоваров, проекты «Что было дальше?», «КамментАут» и другие.

Выпуски подкаста «Соседний стеллаж» выходят раз в две недели и публикуются на странице сообщества Вконтакте Библиотеки Юга Москвы, а также на основных подкаст-площадках: Apple Podcasts, Anchor, Яндекс.Музыка.