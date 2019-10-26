Белгород, , 15:38 — REGNUM 3 ноября 2019 года в Белгородской научной библиотеке пройдет программа праздничных мероприятий «Ночь искусств». Об этом сообщает сайт Культура.рф.

Гостей мероприятия ожидает представление художественной выставки белгородских художников «Здесь и сейчас», танцевальный мастер-класс, тематическая интеллектуальная игра, посвященная фильмам Эмира Кустурицы и сербской культуре.

Ночь искусств — всероссийская ежегодная культурная акция. В 2019 году она пройдет в седьмой раз. По всей стране музеи, театры, выставочные залы и библиотеки проведут тематические мероприятия, в ходе которых состоятся встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.