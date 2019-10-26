Москва, , 15:36 — REGNUM Канадская построк-группа Godspeed you! Black Emperor впервые сыграют в России в конце ноября. Коллектив из девяти музыкантов выступит в московском клубе «1930» 28 ноября.

По сообщению российского издания The Village, данное мероприятие организует концертное агентство Delta Mekong Concerts.

Группа была образована в 1994 году и сразу стала одной из самых влиятельных в своем жанре. Коллектив известен использованием широкого динамического диапазона, а также необычным использованием инструментов. Их характерная черта — минималистичные композиции, эмбиент-звучание и мультимедийное оформление своих концертных выступлений. В их творчестве наблюдается влияние панка, классической музыки, прогрессив-рока и авангарда.