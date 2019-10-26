Москва, , 15:27 — REGNUM Замглавы комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что реклама перед киносеансами должна ограничиваться максимум десятью минутами. Об этом сообщает Агентсво городских новостей «Москва».

Депутат указал на то, что рекламная политики крупных сетей кинотеатров портят отдых рядового зрителя, который рассчитывает провести время за просмотром фильма, а в итоге 20 процентов времени, проведённого в кинотеатре, тратится на просмотр рекламы.

Таким образом депутат поддержал инициативу петербургского депутата Дениса Четырбока, выступившего ранее за сокращение времени показа рекламы в кинотеатрах.