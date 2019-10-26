Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В эти выходные, с 25 по 27 октября, в Санкт-Петербурге в творческих пространствах «Пальма» и «Порядке слов» на Фонтанке будет проходить ежегодный молодёжный кинорынок Cinemarket, где молодые авторы смогут свои проекты и пообщаться с признанными мастерами киноискусства. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Главной площадкой выступит творческое пространство «Пальма», также мероприятия фестиваля будут проходить в технопарке Ленполиграфмаш. Своё видение на развитие киноиндустрии в России представит глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, перед публикой выступят режиссеры Алексей Нужный («Громкая связь», «Я худею») и Клим Шипенко («Текст», «Салют-7»).

В ходе фестиваля молодые авторы смогут представить свои проекты членам жюри из таких компаний как Яндекс. Студия, СТС Медиа, НТВ, ТВ-3, видеосервисов Premiere и Start.