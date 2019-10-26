Нижний Новгород, , 15:03 — REGNUM 24 октября в нижегородском Арсенале состоялись публичные дебаты, в ходе которых был сформирован шорт-лист литературной премии «Волга/НОС». Об этом сообщает COLTA.

По итогам дебатов в короткий список финалистов вошли следующие произведения: «Нью-йоркский обход» (Александр Стесин), «Все, способные дышать дыхание» (Линор Горалик), «Жизнь Алексея: Диалоги» (Александр Ярин), «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (Даниил Туровский), «Центр тяжести» (Алексей Поляринов), «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» (София Синицкая), «Опосредованно» (Алексей Сальников).

Премия «Волга/НОС» является региональной версией литературной премии «НОС» («Новая словесность») и проводится в Нижнем Новгороде во второй раз. Победитель премии будет объявлен в январе 2020 года.