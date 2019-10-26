Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM 23 октября в Санкт-Петербурге в историческом здании Синода открылась книжная выставка «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре». Об этом сообщает Литературная газета.

Ядро экспозиции составили книжные издания XVI—XX веков, которые были приобретены банком ВТБ на аукционе Christie’s и переданы в дар Президентской библиотеке в мае 2009 года. Содержание представленных на выставке древних книг доступно посетителям благодаря специальным мультимедийным установкам. С их помощью можно изучить книжные памятники до мельчайших подробностей. Самой ранней из представленных книг является «Московия» Сигизмунда Герберштейна, она была издана в Базеле в 1551 году. Среди раритетов также представлено издание Библии 1672 года в переводе Мартина Лютера.

Помимо книжных памятников на выставке можно встретить автографы знаменитых русских писателей: Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и др. Вниманию зрителей также представлены дореволюционные журналы, долгое время находившиеся под запретом в годы советской власти.