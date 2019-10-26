Санкт-Петербург, 26 октября 2019, 15:02 — REGNUM 23 октября в Санкт-Петербурге в историческом здании Синода открылась книжная выставка «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре». Об этом сообщает Литературная газета.
Ядро экспозиции составили книжные издания
Помимо книжных памятников на выставке можно встретить автографы знаменитых русских писателей: Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого и др. Вниманию зрителей также представлены дореволюционные журналы, долгое время находившиеся под запретом в годы советской власти.