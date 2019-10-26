Москва, , 14:57 — REGNUM 7 ноября галерея «Ковчег» представит проект «Москва — Карабаново, далее везде» художницы Екатерины Корниловой. Об этом сообщает портал ArtTube.

«Рабочий поселок Карабаново, получивший статус городского поселения в конце 1930-х, является вполне конкретной точкой на карте, примерно в ста тридцати километрах к северо-востоку от Москвы». Художница в своем новом проекте живописно переосмысляет увиденное в Карабаново, где она частый гость, и в Москве, в ее арбатской мастерской. Автор находит параллели между русской глубинкой и метрополией.

Работы Екатерины Корниловой хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Государственном Русском музее, в музеях современного искусства в Москве и Штутгарте, в Государственной картинной галерее в Екатеринбурге, а также в галереях и частных собраниях России, Франции, Испании, Великобритании, Бельгии, США и других стран.

Выставка продлится до 24 ноября 2019 года.