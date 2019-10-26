Москва, , 14:55 — REGNUM 28 октября Фонд V-A-C проведет перформанс Рагнара Кьяртанссона «Печаль победит счастье», который пройдёт в театре им. Вл. Маяковского. Об этом сообщает официальный сайт Фонда.

Во время перфоманс художник в образе старомодного шансонье предстает на сцене в сопровождении соавтора, пианиста Давида Тора Йонссона, и оркестра, отсылая к эстрадным концертам середины XX века. Повторяя фразу «Печаль победит счастье», он покачивается под восьмитактовую печальную мелодию, которая постепенно нарастает до кульминации — а потом начинается заново.

Перформанс был впервые исполнен в Рейкьявике джазовым трио Йонссона Flís и местным полицейским хором. В 2007 году Рагнар снял «Печаль победит счастье» на видео, которое с тех пор многократно демонстрировалось в различных музеях мира.