Москва, , 14:44 — REGNUM Иван Ургант и Сергей Светлаков станут ведущими «Золотого граммофона — 2019», который состоится 23 ноября 2019 года в Государственном кремлевском дворце. В числе номинантов этого года Ани Лорак, Светлана Лобода, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Вера Брежнева, Николай Басков, Артур Пирожков, Валерий Меладзе и другие.

Сообщается, что режиссером постановщиком музыкальной премии стал Андрей Сычев.

По информации российского новостного агентства InterMedia, организаторы мероприятия обещают красочное шоу: мобильные элементы сцены, масштабные декорации, спецэффекты и различные номера.

В этом году «Золотой граммофон» пройдет в Москве и в Санкт-Петербурге. 10 ноября в Ледовом дворце пройдет концерт, предваряющий торжественную церемонию.