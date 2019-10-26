Красногорск, , 14:39 — REGNUM В пресс-службе министерства благоустройства Московской области сообщили, что к концу 2019 года в регионе будет благоустроено 50 общественных пространств, причем в 11 округах работы уже выполнены.

Среди объектов благоустройства — площади, набережные, зоны отдыха и даже четыре исторических города. Так, в Солнечногорске вдобавок к уже отремонтированной набережной проектируют еще одну.

В Звездном городке построили современные детские площадки с канатными конструкциями, батутами и рокарием — небольшим каменистым садом, создали лесную тропу с танцплощадкой, благоустроили Аллею героев.

На территории микрорайона Софрино-1 Пушкинского округа создали зону тихого отдыха с цветниками и скамейками, а также построили детские площадки, прогулочную зону и зону ожидания с качелями.

В Пересвете возведен памятник герою Куликовской битвы Александру Пересвету, а площадь Защитников Отечества после благоустройства стала местом для проведения патриотических мероприятий и отдыха горожан.